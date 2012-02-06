Возобновлено теплоснабжение Александровской больницы

Сегодня ночью возобновлена подача тепла в столичную Александровскую клиническую больницу, которая была временно прекращена из-за повреждения сети.

Об этом УНИАН сообщили в медицинском учреждении.

По информации ПАО «Киевэнерго», 5 февраля специалисты компании начали ликвидацию повреждения теплосети в Печерском районе столицы. Повреждение было обнаружено на теплосети диаметром 300 мм. Причина повреждения - изношенность теплосети в связи со сверхнормированной эксплуатацией.

На время проведения аварийно-восстанавливаемых работ было временно приостановлено теплоснабжение 50 домов (33 жилых, 16 ведомственных и 1 детский садк). Дома расположены на улицах Кропивницкого, Мечникова, Первомайского, Шелковичной, Бассейной, Госпитальной, на Печерском спуске и бульваре Леси Украинки.

Как заявлялось, ремонтные работы предусматривалось закончить на протяжении суток с момента их начала.

«Сейчас сильные морозы, поэтому «Киевэнерго» по договоренности с городской властью решило начать ликвидацию повреждения 5 февраля - в день незначительного потепления”, - объяснил первый заместитель технического директора - главный инженер ПАО «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ. До того специалисты круглосуточно наблюдали за повреждением и проводили все необходимые подготовительные работы.