В Луганской области частично возобновили занятия в школах

В Луганской области сегодня частично возобновили занятия в школах.

В частности, как сообщил УНИАН заместитель начальника Управления образования и науки Луганской областной государственной администрации Александр ВОСТРЯКОВ, занятия возобновлены для всех классов школ города Алчевска и Краснодонского, Кременского, Марковского, Станично-Луганского и Троицкого районов.

В городах Антрацит, Кировск, Красный Луч, Ровеньки, Свердловск, а также в школах Белокуракинского, Новопсковского и Сватовского районов продлены вынужденные каникулы для учащихся 1-4 классов.

На остальных территориях области приостановка занятий продлена еще на 2-3 дня.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля в Луганской области из-за сильных морозов учебный процесс во всех школах был приостановлен.

Кроме того, в области были приостановлены занятия в 16 учебных заведениях 1-4 уровня аккредитации (вузы, техникумы), 29 профессионально-технических училищах.

Руководство территорий Луганской области само решает, когда возобновлять занятия в школах.

«С учетом того, что синоптики прогнозируют очередное значительное понижение температур в начале следующей недели (понедельник-вторник), территории, скорее всего, будут принимать решения о продлении приостановки занятий в воскресенье, 5 февраля», - сказал заместитель начальника Управления образования и науки облгосадминистрации А.ВОСТРЯКОВ 3 февраля.