В Полтавской области вследствие пожара погибли трое людей
09:54, 06 февраля 2012Новости регионов
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Причина устанавливается
Вчера в 18.00 в с. Демченки Глобинского района Полтавской области в частном жилом доме обнаружены тела троих людей, которые, по предварительным данным, погибли от отравления продуктами горения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, пожар самоликвидировался, пожарные подразделения не привлекались.
Причина возникновения пожара и гибели людей устанавливается.
На месте события работала оперативная группа территориального управления МЧС в Полтавской области.
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