В Полтавской области вследствие пожара погибли трое людей

Вчера в 18.00 в с. Демченки Глобинского района Полтавской области в частном жилом доме обнаружены тела троих людей, которые, по предварительным данным, погибли от отравления продуктами горения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, пожар самоликвидировался, пожарные подразделения не привлекались.

Причина возникновения пожара и гибели людей устанавливается.

На месте события работала оперативная группа территориального управления МЧС в Полтавской области.