В Чернигове горел склад

В Чернигове на территории фирмы "ЮТВ" горело складское помещение, которое арендует для производства металлической ограждающей сетки частный предприниматель.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления МЧС в Черниговской области.

Через 7 минут на место происшествия прибыло первое пожарно-спасательное отделение. В это время интенсивное горение происходило в бытовой части складского помещения, пламя вырвалось на крышу и стало по ней быстро распространяться. Создалась угроза перехода огня на соседние, арендованные другими предпринимателями, складские помещения. Общая площадь пожара составляла около 400 кв. м. В связи с этим был объявлен 2-й повышенный номер вызова, по которому на тушение оперативно прибыли еще 4 отделения спасателей.

Сложность тушения пожара была обусловлена тем, что температура воздуха была почти минус 30 градусов. Через два часа пожар был ликвидирован. Не допущено его распространение на производственное оборудование и соседние складские помещения. Сумма спасенного имущества оценивается почти в 50 тыс. грн.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

По информации пресс-службы Управления МЧС в области, только за последние двое суток в Черниговской области зарегистрировано 25 пожаров, из которых 4 - на объектах и 17 - в жилом секторе. В 17 случаях причиной возгорания стало печное отопление.