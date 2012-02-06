В Херсоне водоканал загрязнил реку Веревчина

Прокуратура Херсонской области выявила факта загрязнения реки Веревчина в Херсоне местным водоканалом.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Херсонской области, установлено, что городское коммунальное предприятие «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства (ПУВКХ) г. Херсона», в нарушение технологического регламента работы очистных сооружений, осуществлялся сброс сточных вод в реку Веревчина. Стоки сбрасывались в реку после прохождения первичной очистки на очистительных сооружениях, но без проведения доочистки на соответствующих биопрудах. При этом не соблюдалось выполнение нормативов на наличие загрязняющих веществ в сточных водах, как этого требует Водный кодекс Украины.

В соответствии с журналом первичного учета водоотвода, на протяжении июля – ноября 2011 года в реку Веревчина было сброшено свыше 7,2 млн. куб. м сточных вод.

Государственной экологической инспекцией в Херсонской области по адресу руководства водоканала внесено предписание об устранении обнаруженных нарушений законодательства.

В настоящий момент проводится расчет убытков, причиненных государству в результате нарушения законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов, после чего будет принято решение о степени ответственности виновных в загрязнении.