С понедельника учебные заведения Киева возобновят работу

В понедельник, 6 февраля, возобновят работу все общеобразовательные, среднетехнические и высшие учебные заведения І-ІІ уровня аккредитации коммунального подчинения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

Временную приостановку занятий в образовательных заведениях столицы объявили в связи с сильным снижением температуры в Киеве. В течение прошлой недели показатели ртутного столбика достигали –28 градусов С днем и до –35 градусов С ночью.

«Нам природа устроила экзамен, который мы обязательно должны выдержать и сдать с положительной оценкой. Едва закончились снегопады, как ударили морозы. Давно уже не было такого, чтобы температура снижалась до -30-35 градусов по Цельсию. Поэтому мы вынуждены были отпустить всех наших детей из школ и ПТУ», – прокомментировал свое распоряжение председатель КГГА Александр ПОПОВ.

По прогнозам Украинского Гидрометцентра, уже в понедельник в столице значительно потеплеет.

Как именно наверстывать пропущенные уроки, районные управления образования определятся до 13 февраля. Также им поручено строго контролировать выполнение температурного режима в школах, сообщает пресс-служба КГГА. Соответствующий приказ подписала сегодня начальник Главного управления образования и науки Вера ГОРЮНОВА.

В Главном управлении образования и науки продолжает работать оперативный штаб. Его цель – координация деятельности учебных заведений в условиях снижения температуры. Телефон штаба: 272-04-82.

В КГГА отметили, что во время «вынужденных» каникул во всех учебных заведениях столицы провели энергоаудит. Коммунальные службы выявили и ликвидировали недостатки в отоплении школ, в настоящее время все учебные заведения столицы готовы продолжить работу.