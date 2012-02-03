В Тернополе мошенницы выманили у девушки 15 изделий из золота

В Тернополе мошенницы выманили у 21-летней девушки золотых изделий на 18 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в Секторе общественных связей областного управления милиции, к девушке на улице подошла неизвестная и сначала спросила, как пройти в ателье, а затем стала рассказывать о своих способностях спасать людей от сглаза. Слова женщины подтвердила ее сообщница.

Студентке женщины предложили избавиться от проблем замаливанием грехов, но ритуал нужно было осуществить над «вещами, которые притягивают проклятие, – деньгами и золотыми изделиями». С собой у девушки золотых изделий не было, но мошенницы объяснили, что «ради спасения семьи» согласны подождать, пока она сбегает домой и принесет ценности.

Девушка принесла все деньги, которые нашла дома, и 15 изделий из золота. Одна из женщин стала что-то шептать, а затем сказала, что для завершения ритуала с полученными ценностями должна трижды обойти вокруг дома.

Девушка поняла, что ее обманули, когда женщины скрылись за углом дома и не вернулись. После этого студентка обратилась в милицию.