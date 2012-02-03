В Тернопольской области задержали 27-летнего насильника.

Как сообщил УНИАН начальник следственного отделения Чертковского райотдела милиции Борис СТУДЗИНСКИЙ, информация об изнасиловании жительницы Черткова поступила из районной больницы. Потерпевшая рассказала милиционерам, что неизвестный напал на нее, когда она вышла из магазина. Оказывать сопротивление женщина побоялась, поскольку нападающий приставил к виску пистолет, который, как впоследствии выяснилось, был игрушечным.

Милиция задержала злоумышленника. Им оказался 27-летний житель одного из сел района. Свои действия он объяснил тем, что был выпивший.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 152 Уголвоного кодекса Украины (изнасилование с применением физического насилия).