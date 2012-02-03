В школах Донецка из-за морозов приостановлено обучение

В школах Донецка с 3 по 6 февраля из-за морозов приостановлен учебный процесс.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«В Донецке принято решение о приостановке учебного процесса в общеобразовательных школах с 3 февраля по 6 февраля в связи с сохранением низкой температуры воздуха. Решение о возобновлении занятий будет принято 6 февраля», - сказано в сообщении

В то же время, в горсовете отметили, что «для учащихся 1-4 классов, родители которых в силу обстоятельств не могут оставить их дома, в школах будет организован досуг детей в режиме работы групп продленного дня».

Ранее горсоветом было принято решение в связи с низкой температурой воздуха и сильным порывистым ветром разрешить учащимся 1-4 классов с 27 января не посещать занятия по желанию родителей до особого распоряжения.

Для тех учащихся 1-4 классов, которые посещали учебные заведения, уроки до сегодняшнего дня проводились в обычном режиме.