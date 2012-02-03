В школах Луганска каникулы продлили до 10 февраля
14:01, 03 февраля 2012Новости регионов
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Из-за морозов
В связи с низкой температурой воздуха в Луганске вынужденные каникулы для учеников 1-4 классов общеобразовательных школ продлили до 10 февраля, учеников 5-11 классов - до 8 февраля (включительно).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета.
Как сообщал УНИАН, ранее в Луганске занятия в школах были приостановлены с 26 по 31 января, потом - до 5 февраля.
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