В школах Луганска каникулы продлили до 10 февраля

В связи с низкой температурой воздуха в Луганске вынужденные каникулы для учеников 1-4 классов общеобразовательных школ продлили до 10 февраля, учеников 5-11 классов - до 8 февраля (включительно).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского городского совета.

Как сообщал УНИАН, ранее в Луганске занятия в школах были приостановлены с 26 по 31 января, потом - до 5 февраля.