В Крыму ожидают сход снежных лавин

На южных склонах

В горах Крыма сегодня возможен сход снежных лавин. Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, «на южных склонах Ай-Петринской яйлы ожидается угроза схода снежных лавин». Крым уже вторую неделю живет в условиях штормового предупреждения. Как сообщал УНИАН, в третьей декаде января на 51-52 км дороги Ялта - Бахчисарай произошло смещение снега общим объемом 70 кубометров, во время инцидента никто не пострадал.

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