В Крыму ожидают сход снежных лавин
13:50, 03 февраля 2012Новости регионов
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На южных склонах
В горах Крыма сегодня возможен сход снежных лавин.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС, «на южных склонах Ай-Петринской яйлы ожидается угроза схода снежных лавин».
Крым уже вторую неделю живет в условиях штормового предупреждения.
Как сообщал УНИАН, в третьей декаде января на 51-52 км дороги Ялта - Бахчисарай произошло смещение снега общим объемом 70 кубометров, во время инцидента никто не пострадал.
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