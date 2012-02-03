В Соломенском районе Киева без тепла - 14 жилых домов

В Соломенском районе Киева из-за аварии в теплосети на улице Питерская без тепла осталось 14 жилых домов.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, директор коммунального предприятия «Зализничне» Виталий ГЛОТОВ сказал, что последствия аварии планируют ликвидировать до конца дня.

По его словам, это уже повторный порыв сети за последнюю неделю по этому адресу. Первый был устранен во вторник – коммунальщики заменили часть трубы. Однако порыв трубопровода централизованного отопления диаметром 150 мм произошел повторно, в результате чего без тепла осталось 14 жилых домов.

Сейчас на объекте работают аварийные службы района и «Киевэнерго». Специалисты заменят 10 метров трубы, в течение дня последствия аварии будут ликвидированы. Вечером начнут работы по подключению домов к теплоносителю.