На Волыни объявлено штормовое предупреждение

Волынский областной центр по гидрометеорологии на ближайшие три дня объявил штормовое предупреждение.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской облгосадминистрации.

Согласно прогнозу, 4-6 февраля на территории области ожидаются снегопады, метели, скорость ветра будет достигать 10-12 м/с, на дорогах - гололедица и снежные заносы.

Однако ожидается послабление морозов ночью - до 14-19 градусов, днем - до 7-12 градусов. Осадки должны прекратиться 7 февраля.

Как отмечено в сообщении, глава облгосадминистрации Борис КЛИМЧУК требует от органов исполнительной власти на местах, соответствующих областных служб немедленно организовать работу подразделов МЧС, облавтодора, облэнерго, коммунхоза по мониторингу возможных осложнений на дорогах и в населенных пунктах, а также по предотвращению случаев возможных чрезвычайных ситуаций в системах электроснабжения, коммунальных сетях и пр.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций мобилизует ресурсы для своевременного привлечения дополнительных сил и средств и оперативного реагирования на ситуацию. Под особым контролем – транспортное сообщение с населенными пунктами.

