В Киеве завершается реконструкция 12-й клинической больницы

На завершающем этапе находится реконструкция Киевской городской клинической больницы №12, что на ул. Подвысоцкого, 4-А, соответствующие работы в которой проводят в рамках выполнения Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, сегодня председатель КГГА Александр ПОПОВ лично проверил состояние реконструкции приемного и специализированных отделений клинической больницы №12. Там сделан капитальный ремонт первого этажа блоков А и В, выполнены все отделочные работы, установлены сантехнические и электротехнические приборы, смонтирован подвесной потолок. Завершается монтаж системы кондиционирования. Уложен пол из линолеума и керамической плитки. В обновленных блоках расположатся современные палаты, операционное и диагностическое отделение, оборудованное по мировым стандартам. В медицинском обслуживании финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу будут задействованы, как базовые, отделение кардиологии, челюстно-лицевой хирургии, хирургии, неврологии, травматологии и ортопедии клинической больницы №12.

Согласно требованиям УЕФА в больнице была проведено обучение медработников на предмет оказания медицинской помощи при большом количестве пострадавших.