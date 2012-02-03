В Ивано-Франковске прекращена учеба в вузах

11:05, 03 февраля 2012
Новости регионов
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Из-за сильных морозов

Сегодня в Ивано-Франковске из-за сильных морозов прекращена учеба в ряде вузов.

Как сообщили УНИАН в ректоратах, не учатся сегодня студенты дневной формы обучения Ивано-Франковского национального университета нефти и газа, Ивано-Франковского национального медицинского университета и частного университета «Галицкая академия».

Также отдельные высшие учебные заведения сократили продолжительность пар.


 

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