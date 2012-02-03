В Киеве на мосту Патона столкнулись 7 машин: 5 людей в больнице

11:02, 03 февраля 2012
Новости регионов
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Травмы разной степени тяжести

Сегодня утром в Киеве на мосту им. Патона столкнулись 7 автомобилей, пять человек получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщили УНИАН в управлении столичной ГАИ, по предварительным данным, виновником ДТП был водитель автомобиля «БМВ», который двигался с правого берегу на левый и совершил столкновение с автомобилем «Шкода».

 

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