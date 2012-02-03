В Северодонецке - новая волна самоубийств
10:41, 03 февраля 2012Новости регионов
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Третий случай в этом году
В Северодонецке с высоты седьмого этажа упал мужчина, который получил катотравму, несовместимую с жизнью.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС Украины в Луганской области.
В этом году в Северодонецке уже были подобные случаи: 10 января 22-летний парень выбросился с 9-го этажа, 29 января с высоты четвертого этажа упал пожилой мужчина. Оба человека погибли.
В ноябре прошлого года в городе произошло пять подобных фактов суицида.
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