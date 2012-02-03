Служба спасения сбивает сосульки лишь на двух объектах в день

Коммунальная служба спасения при Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации успевает очистить от сосулек лишь 2 объекта в день.

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Виталий ПШЕНИЧНЫЙ.

Он отметил, что теперь служба получает большое количество заявок от детских садов и школ. Эти объекты, а также больницы и административные здания обслуживаются бесплатно.

В то же время, отметил В.ПШЕНИЧНЫЙ, из-за большого количества заявок от учебных заведений частные заявки службой не принимаются.

Бюджету один день работы коммунальной службы спасения обходится в 4-5 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в связи с морозами в Киеве полностью приостановлена работа всех 510 общеобразовательных учебных заведений.