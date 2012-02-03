На Харьковщине обесточены четыре села

09:28, 03 февраля 2012
Новости регионов
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Из-за аварии на подстанции

Вчера в 21.24 в с. Геевка Змиевского района Харьковской области из-за аварии вышла из строя электроподстанция, в результате чего были обесточены 4 села, где проживает 977 человек.

Как сообщает пресс-служба МЧС, на месте происшествия работают бригады облэнерго.

Ситуация находится под контролем Главного территориального управления МЧС в Харьковской области.

 

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