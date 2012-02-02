В Киеве работники милиции нашли исчезнувшую 8-летнюю девочку
18:18, 02 февраля 2012Новости регионов
1
Ушла из-за неурядиц
Сотрудники столичной милиции нашли 8-летнюю девочку, которая сегодня исчезла в Голосеевском районе Киева.
Как сообщили УНИАН в столичной милиции, девочку нашли на улице в этом же районе, где она проживает с родителями.
Как выяснилось, ребенок ушел от родителей из-за неурядиц, связанных с учебой.
Состояние здоровья ребенка удовлетворительное, девочку передали родителям.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter