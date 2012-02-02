В Черкасской области из-за морозов закрыли все школы

Сегодня в Черкасской области приостановлен учебный процесс во всех школах региона в связи со снижением температуры.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской областной государственной администрации.

Из-за морозов, которые достигли отметки -20°С и ниже, 115 тыс. 283 ученика общеобразовательных школ области отправили по домам. Эти вынужденные каникулы в школах будут длиться до 5 февраля.

Уже 6 февраля, с учетом температуры воздуха, Главное управление образования и науки Черкасской ОГА будет определяться, продолжать ли и дальше вынужденные каникулы.