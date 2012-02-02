В Хмельницкой области ограничено автобусное сообщение

В Хмельницкой области из-за низкого количества пассажиров и сильных морозов ограничено автобусное сообщение почти на 100 маршрутах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает областная государственная телерадиокомпания “Подолье-Центр”.

Согласно с сообщением, в области приостановлены некоторые пригородные и междугородные рейсы.

Среди них: Тульчин-Нетишин, Хмельницкий-Сатанов, Винница-Сатанов, Хмельницкий-Ямполь, Хмельницкий-Ривне, Волочиск-Новая Ушица, Хмельницкий-Кунев, Хмельницкий-Пыжевка, Хмельницкий-Славута.

Также временно ограничено автобусное сообщение с пригородными селами Иванковцы, Карповцы, Гвардейск, Городок, Зеленцы.