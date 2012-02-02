Две донецкие больницы получили уникальные томографы

Сегодня в Донецке городские больницы №14 и №17 получили новейшее медицинское оборудование – уникальные мобильные томографы, аналогов которым нет в Украине.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью Донецкого городского совета, томографы приобретены за счет государственного бюджета, в рамках реформирования здравоохранения в регионе.

По словам главного врача Донецкой больницы № 14 Валерия ИЛЬЮКА, новый томограф позволяет диагностировать мозговые инсульты на самых ранних стадиях. «Благодаря ранней диагностике мы сможем спасать жизни и здоровье людей. На этом томографе, кроме головы и шеи, можно проводить исследования конечностей и суставов, обследовать новорожденных и маленьких детей. Отличительной чертой томографа является его мобильность. Она очень важна. Политравмы, черепно-мозговые травмы, например при ДТП, вообще в любой ситуации, когда больного нельзя транспортировать», - отметил В.ИЛЬЮК.

Представитель компании поставщика Сергей КУЦЕВЛЯК подчеркнул, что «уникальность томографа в том, что он единственный в мире не требует защиты от рентген-излучения». «Сегодня врачи со всей Украины приехали в Донецк, потому что именно сюда пришли первые в Украине подобные аппараты», - сказал С.КУЦЕВЛЯК.

В свою очередь секретарь городского совета Николай ЛЕВЧЕНКО заявил, что проблема инсультов в Донецке - достаточно остра. «Именно поэтому наш город стал первым в программе. У нас очень серьезная ситуация с инсультами. Еще один момент – исторически сложилось, что Донецк строился не кольцами вокруг центральной площади, а линиями. Именно поэтому город очень растянут. Петровский район отдален от центра, а везти больного с инсультом 30 км не всегда можно. Хочется, чтобы таких томографов было больше, чтобы они были в каждой больнице. Больницы нуждаются в модернизации, и мы пока в начале пути», - сказал Н.ЛЕВЧЕНКО.

В управлении по связям с общественностью также проинформировали, что подобной техники в Украине до сих пор не было: всего таких томографов в мире пока чуть более 300 (в России – 10). Украинские врачи-рентгенологи, рентген-лаборанты, врачи-неврологи две недели обучались работать на новейшем оборудовании. Стоимость каждого томографа - 5 млн. 782 тыс. грн, изобретен и производится в США с 2007 года.



