Начнет работу инфекционный корпус Александровской больницы

Новый инфекционный корпус столичной Александровской больницы планируют открыть для приема больных 1 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщалось сегодня во время осмотра состояния строительства нового корпуса председателем Киевской городской государственной администрации Александром ПОПОВЫМ.

Руководитель КГГА во время общения с журналистами отметил, что в инфекционном центре работы уже на завершающем этапе и фактически почти уже выполнены.

“Есть вопрос наладки современного оборудования: рентген-оборудования, лабораторного. И на это нужно будет, по мнению специалистов, приблизительно 3 недели. Мы хотели бы, безусловно, открыть это заведение так, чтобы уже в тот же или на следующий день сюда уже смогли прийти первые пациенты. Посоветовавшись между собой, мы находим такой объективный вариант, что мы можем до конца февраля сделать открытие этого корпуса”, - сообщил А.ПОПОВ.

Он напомнил, что этот корпус больницы строится уже более 7 лет. На его финансирование выделено и освоено 92 млн. грн. “То есть это сверхсовременный корпус инфекционный, которого в Украине до сих пор, к сожалению, не существовало”, - отметил председатель КГГА.