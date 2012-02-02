Город Мостиска вторые сутки остается без воды

Во Львовской области в результате многочисленных порывов на водопроводе жители города Мостиска вторые сутки остаются без водоснабжения.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления МЧС Украины во Львовской области, 1 февраля в 06.00 по ул. Мицкевича в г. Мостиска обнаружен порыв водопровода диаметром 150 мм, в результате чего было прекращено водоснабжение города.

В 16.00 силами аварийной бригады «Водоканала» водоснабжение было возобновлено. Вместе с тем в 17.00 по ул. Мицкевича был обнаружен новый порыв водопровода диаметром 150 мм. По состоянию на 03.45 на месте аварии прорыто 4 метра траншеи, проведена перечеканка чугунных труб. После подачи воды, в 04.45, была обнаружена утечка воды в другом месте.

На протяжении дня, 1 февраля, личным составом Мостиского районного отдела МЧС осуществлен подвоз воды в количестве 2 тыс. литров для обеспечения работы котельной общеобразовательной школы №2.

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра ГУ МЧС Украины во Львовской области, по состоянию на 2 февраля аварийно-восстановительные работы в г. Мостиска продолжаются. На месте работает оперативная группа Главного управления МЧС Украины во Львовской области.