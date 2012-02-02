Кировоград получит 350 тыс. евро на аппараты «искусственной почки»

Кировоградская городская центральная больница в рамках создания отделения гемодиализа получит от немецкой компании «B. Braun avitum ag» 350 тыс. евро на установку аппаратов «искусственной почки».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Кировоградском городском совете по итогам встречи городского председателя Кировограда Александра САИНСУСА с немецкими партнерами.

Встрече предшествовало ознакомление немецких партнеров с городскими медицинскими учреждениями, их технической оснащенностью, квалификацией медперсонала и возможностями расширения мощностей. После этого было принято решение внедрить пилотный проект создания отделения гемодиализа именно в Кировограде.

По информации официального представителя компании «B. Braun avitum ag» в Украине Людмилы РУДЕНКО, немецкая сторона обязуется на первом этапе реализации проекта инвестировать в него около 350 тыс. евро, установив до 10 аппаратов «искусственной почки» со всеми необходимыми расходными и сопутствующими материалами и медпрепаратами. Также иностранные партнеры берут на себя подготовку персонала и дальнейшее сервисное обслуживание оборудования. А кировоградская сторона – выделяет для будущего отделения помещение, ремонтирует его, содержит в дальнейшем, обеспечивает медперсоналом и тому подобное.

В будущем немецкая компания готова вкладывать средства также в материально-техническое развитие других направлений медицины, в частности, кардиологию, протезирование и тому подобное.

Сегодня на гемодиализе в Кировоградской областной больнице находятся 32 пациента, еще 20 нуждаются в таком лечении.