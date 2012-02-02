Харьковщина: в лобовом столкновении "легковушек" погиб человек

В Харьковской области вследствие лобового столкновения двух легковых автомобилей погиб один человек, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областном управлении ГАИ, столкновение автомобилей ГАЗ-24 и Chevrolet Aveo произошло 1 февраля около 18:00 на 30 км трассы Харьков – Липцы.

21-летний водитель автомобиля ГАЗ-24 выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo под управлением 23-летнего водителя.

Вследствие дорожно-транспортного происшествия 35-летний пассажир автомобиля ГАЗ-24 от полученных телесных повреждений погиб на месте, пассажирка автомобиля ГАЗ, водитель Chevrolet Aveo и трое его пассажиров с телесными повреждениями доставлены в областную клиническую больницу. Водитель автомобиля ГАЗ-24 не пострадал.