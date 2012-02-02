В селе в Черниговской области сгорел ФАП

В селе в Черниговской области из-за неисправности печного отопления сгорел фельдшерско-акушерский пункт.

Об этом сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

В с. Артеменково Срибнянского района Черниговской области произошел пожар в помещении фельдшерско-акушерского пункта. Огнем уничтожена крыша, лекарственные средства и медицинские препараты. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

В этом году в регионе возникло более 100 пожаров, особенно их количество возросло в период морозов. В связи с резким снижением температуры в Черниговской области ежедневно возникает 10-12 пожаров. Основными их причинами являются нарушения гражданами правил эксплуатации приборов отопления.