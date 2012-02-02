Луганщина: больше 500 жителей остались без электричества

В Луганской области больше 500 жителей городов Красный Луч и Попасное остались без электричества из-за аварии.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь «Луганского энергетического объединения Виктория КОЛОМЕЕЦ, авария произошла 1 февраля из-за перегрузки электросетей.

«До обеда все абоненты будут запитаны. Но от дальнейших подобных аварий не застрахован никто. Наши аварийные бригады в полной готовности, мы моментально реагируем на заявки. Но для выявления причины и ее устранения нужно время. Иногда это несколько минут, а иногда часов», - комментируют ситуацию в ЛЭО.

1 февраля в Луганске из-за аварии на подстанции с 16.26 до 17.33 без света оставались несколько улиц. В 19.45 были обесточены улицы в районе 11 поликлиники, в 22.05 электроснабжение было восстановлено. В обоих случаях причиной аварии стало повреждение кабеля 6 тыс. вольт. Оборудование не выдержало нагрузки, на которое оно просто не рассчитано.

«Первый день февраля оказался одним из самых сложных этой зимой. Луганская область за сутки потребила максимальное количество электроэнергии. Суточное потребление 1 февраля составило 43 тыс. 132 МВт/ч. Это максимальное количество за десять с лишним лет. В сильные морозы люди используют несанкционированные электроприборы, возрастает нагрузка на сети, происходят аварии. Таким образом, именно в эти сутки произошло много аварий», - говорится в сообщении.