В Херсоне 650 частных домов остались без воды
11:59, 02 февраля 2012Новости регионов
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Из-за аварии на водопроводе
В Херсоне в результате аварии на водопроводе без воды остались 650 частных домов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной государственной администрации, порыв магистрального водопровода произошел 1 февраля.
Без водоснабжения остались более 650 частных дворов города, в частности, более 500 дворов на улице Текстильщиков и до 150 дворов – на ул. Чайковского.
Аварийные работы выполняют бригады горводоканала.
Ожидаемый срок ликвидации аварии и возобновления водоснабжения – сегодня, 2 февраля, до конца дня.
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