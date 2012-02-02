В Херсоне 650 частных домов остались без воды

В Херсоне в результате аварии на водопроводе без воды остались 650 частных домов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской областной государственной администрации, порыв магистрального водопровода произошел 1 февраля.

Без водоснабжения остались более 650 частных дворов города, в частности, более 500 дворов на улице Текстильщиков и до 150 дворов – на ул. Чайковского.

Аварийные работы выполняют бригады горводоканала.

Ожидаемый срок ликвидации аварии и возобновления водоснабжения – сегодня, 2 февраля, до конца дня.