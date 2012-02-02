В Тернополе из-за пожара в офисе эвакуировали 10 человек. Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства чрезвычайных ситуаций, пожар возник в офисном помещении по ул. Гаевой. Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что горит второй этаж здания на площади 70 кв. м, а люди, спасаясь от огня, через окна выбрались на карниз второго этажа, и нуждались в помощи. Не прекращая бороться с пламенем, пожарные с помощью лестниц помогли людям спуститься с карниза.

Владелец помещения с диагнозом «отравление продуктами горения» госпитализирован в областную больницу.

В целом пожар гасили полчаса. Действия спасателей осложняло сильное задымление, поскольку горели стеллажи, заполненные рулонами с тканью. Для укрощения огня был дополнительно привлечен аварийно-спасательный отряд специального назначения.

Огнем уничтожены стеллажи и рулоны ткани, повреждена облицовка стен, потолки и офисная мебель.

Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.