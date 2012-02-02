На Хмельниччине с начала года корью заболели 14 человек

С начала года в Хмельницкой области корью заболели 14 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила главный эпидемиолог управления здравоохранения Хмельницкой ОГА Нина РАДЗИВИЛЮК.

По ее словам, больше всего – 7 человек - в Городокском районе.

“На сегодняшний день Хмельницкая область полностью обеспечена вакцинами против кори для проведения прививок детей до 1 года. В области работает 68 кабинетов профилактических прививок и 1102 временных пунктов прививок, которые обеспечены соответствующим оборудованием. В лечебно-профилактических учреждениях функционирует 718 инфекционных коек, 278 коек в боксах”, - заявила она.

Н.РАДЗИВИЛЮК заметила, что основным противоэпидемическим мероприятием по недопущению распространения кори среди населения области является прививка лиц в возрасте до 30 лет, не имеющих двух прививок от этой инфекции.

Справка УНИАН. В последний раз эпидемия кори наблюдалась в Хмельницкой области в 2006 году. Тогда корью заболели 1587 подолян.