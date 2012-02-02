В Горловке открыт Центр реабилитации для детей-инвалидов

В городе Горловка Донецкой области открыт Центр реабилитации для детей-инвалидов.

Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

В сообщении отмечается, что Центр рассчитан на 50 детей с особыми физическими потребностями в возрасте от 2 до 18 лет. Здесь они получат не только физическую и психологическую поддержку, но и будут обучаться основным социальным и бытовым навыкам, общаться, развивать свои способности.

Реабилитационные услуги, которые предоставляются в центре – бесплатные, для каждого ребёнка разрабатывается индивидуальная программа. Планируется создать 2 группы ранней реабилитации (в возрасте от 2 до 6 лет), а также 2 группы социальной реабилитации (от 6 до 18 лет) на 32 места.

Открытие Центра реабилитации для детей-инвалидов в Горловке было предусмотрено в рамках «Программы социального и экономического развития г. Горловки на 2012 год». Решение о создании Центра было утверждено Горловским городским советом в январе 2011 года.

Создание Центра обеспечит реализацию прав детей-инвалидов на социальную адаптацию с целью их последующей интеграции в детские коллективы дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, подчеркнули в облгосадминистрации.

Основной целью деятельности центра будет создание условий для всестороннего развития детей, реализация мероприятий по социальной, педагогической, психологической, физической реабилитации, а также медицинское сопровождение детей с особыми потребностями.

В ОГА акцентировали, что вопрос реабилитации детей-инвалидов находится на особом контроле председателя Донецкой облгосадминистрации Андрея ШИШАЦКОГО, под патронатом которого в регионе реализуется программа «Дети. Семья. Молодёжь».