В Киеве стартует кампания по профилактике наркомании

В Киеве 12 февраля в галерее "Мастер-класс" (ул. Лаврская, 16) стартует кампания по профилактике наркомании среди молодежи "Жить здорово!".

Об этом сообщил инициатор кампании – глава Синодального отдела по делам молодежи Украинской православной церкви, настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря епископ ИОНА (ЧЕРЕПАНОВ) сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, Синодальный отдел по делам молодежи УПЦ и известные украинцы объединились, чтобы спасти молодых украинцев от наркотиков.

«Много молодежи участвует в молодежном движении «Молодость неравнодушна» УПЦ. Хотелось бы перейти на другой уровень. Если раньше у нас все проекты осуществлялись внутри православной церкви, сейчас мы идем вовне, к тем людям, которые осознают себя православными, но пока еще не воцерковлены. Мы хотим показать, что без наркотиков жить здорово, и за счет позитивного посыла отвратить молодых людей от греха. Почему именно церковь этим занялась? Церковь имеет тысячелетнюю историю борьбы со страстями. Наркомания не отличается от любой другой греховной страсти и во многом имеет духовные причины», - отметил глава Синодального отдела по делам молодежи УПЦ.

По словам координатора проекта «Жить здорово!» Оксаны ФОРБАТОК, 12 февраля известные представители культуры, спорта, шоу-бизнеса нарисуют картины, в которых воплотят призыв: "Жить здорово!".

«Мы должны думать о душах наших детей. Если они не посещают церковь, если они отданы улице – они часто становятся на греховный путь. Церковь является флагманом борьбы за души не окрепшей молодежи, которые не знают, куда им идти. Нужно, чтобы как можно больше людей никогда не узнали, что такое наркотик. Максимальные усилия нужны, чтобы это зло победить», - отметил известный скульптор Олег ПИНЧУК.

«Нам очень импонирует девиз этого проекта «Жить здорово!». «Парк Киевская Русь» - площадка, где можно прикоснуться к истории нашего народа. Мы занимаемся возрождением традиций, воспитанием молодежи на культуре наших предков. И мы будем проводить совместно с организаторами «Жить здорово» акции и в будущем, где дети смогут увидеть, что жизнь может быть яркой», - сказала арт-директор Центра культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь» Наталья ПЕТРОВА.

«На фоне интеграции в Европу, в Украине часто можно услышать призывы к легализации легких наркотиков, как будто это европейская практика. Европейская действительность такова, что у молодежи существует массовая потребность в антидепрессантах. Молодежь часто теряет смысл жизни и нуждается во внешних стимулах, чтобы получить яркую жизнь.

Откуда берется потребность принимать наркотики? Наркомания – проявление глубоко эгоистичного потребительского общества. Понимая, что внешний мир не может дать ему счастье, такое о котором мечтает он – о комфорте, ярких эмоциях, – человек тянется к наркотикам. Для человека, который живет ради других – наркотики не нужны, у таких людей есть смысл жизни. Кампания «Жить здорово» выведет украинское общество к поиску высоко духовного смысла жизни – жить ради других», - считает президент Европейской ассоциации украинцев Алексей ТОЛКАЧЁВ.

Как сообщили организаторы проекта, свое участие в акции 12 февраля уже подтвердили певицы Нина и Антонина МАТВИЕНКО, актриса Ольга СУМСКАЯ, скульптор Олег ПИНЧУК, певица ГАЙТАНА, телеведущая Светлана РЫЖУК, актер Остап СТУПКА. Специальным гостем мероприятия станет российский актер Петр МАМОНОВ.

В рамках мероприятия будет проведен благотворительный аукцион, на котором лотами станут картины знаменитостей.

Средства, собранные на акции, инициаторы проекта "Жить здорово!" планируют направить на поддержку новых форм диалога с молодым поколением – на реализацию творческих идей победителей конкурса на лучшую вирусную рекламу - сценарии для видеороликов, мультфильмов, эссе, фото-коллажи.

Как сообщил оргкомитет, лучшие творческие идеи молодежи будут профинансированы и воплощены в жизнь.

Также в планах организаторов проекта "Жить здорово!" – профилактика борьбы с наркоманией в школах и вузах с привлечением психологов.