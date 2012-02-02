В Николаеве из-за морозов "закрывают" 1-4 классы

Николаевский городской голова Владимир ЧАЙКА подписал распоряжение о приостановке занятий в 1-4 классах общеобразовательных школ.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель начальника Управления образования Николаевского горисполкома Светлана МАКАРОВА, решение принято в связи со сложившимися погодными условиями. 1 февраля среднесуточная температура воздуха в Николаеве достигла 19,8 градуса ниже нуля. На завтра, по прогнозам синоптиков, такая температура сохранится.

Посчитав такой уровень температуры критическим для младших школьников, Управление образования предложило приостановить занятия.

Уроки в старших классах продолжаются.

Как пояснила С.МАКАРОВА, в соответствии с санитарными нормами, при температуре 20 градусов мороза должны отменяться занятия в начальной школе – в 1-4 классах. При температуре 24 градуса ниже нуля занятия отменяются в старших классах- с 5 по 11.

По прогнозу гидрометеоцентра, в Николаеве к выходным потеплеет до -8, -2 градусов. С понедельника, 6 февраля, снова будет похолодание, но не настолько сильное.

Детские сады продолжают работу. Как заверила С.МАКАРОВА, во всех детских дошкольных учреждениях температурный режим выдерживается.