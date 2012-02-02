В школах Львова приостанавливается учеба
08:41, 02 февраля 2012Новости регионов
1
Из-за сильных морозов
Со 2 февраля учеба в школах Львова приостанавливается.
Как сообщили УНИАН в управлении образования Львовского городского совета, школы приостанавливают учебный процесс на два дня (четверг и пятницу) в связи с сильными морозами.
Такое решение было принято во время совещания под руководством городского головы Львова Андрея САДОВОГО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter