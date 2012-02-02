В школах Львова приостанавливается учеба

Со 2 февраля учеба в школах Львова приостанавливается.

Как сообщили УНИАН в управлении образования Львовского городского совета, школы приостанавливают учебный процесс на два дня (четверг и пятницу) в связи с сильными морозами.

Такое решение было принято во время совещания под руководством городского головы Львова Андрея САДОВОГО.