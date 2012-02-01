В вузах из-за морозов приостановили занятия
17:33, 01 февраля 2012Новости регионов
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В Луганской области
В двух вузах Луганска из-за морозов приостановили занятия.
Об этом УНИАН сообщили в управлении образования и науки облгосадминистрации.
Так, в Луганском национальном аграрном университете занятия отменены до 13 февраля. В Восточноукраинском университете им. В.Даля студенты не будут учиться до 5 февраля.
Кроме того, в Луганском государственном университете внутренних дел им. Дидоренко пары сократили до 1 часа. В Луганском национальном университете имени Шевченко занятия продолжаются в обычном режиме.
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