В Запорожской области из-за морозов закрываются ФАПы

В Запорожской области из-за морозов закрываются фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской областной санэпидемстанции, на сегодняшний день из-за нарушения температурного режима «в Приазовском районе Запорожской области не работает ни один ФАП (органами местной власти принято решение об оказании медицинской помощи на дому), также временно приостановлена работа 4 ФАПов в Новониколаевском районе (села Подгорное, Сторчевое, Новоивановка, Листовка).

Нарушения температурного режима, по даным СЭС, зафиксированы в фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктах Гуляйпольского района: температура в помещениях составляет +13 - +17 градусов) и в 2 ФАПах Ореховского района (села Слобода и Юрковка).

«Не соответствует нормативам температурный режим в 5-й горбоольнице Запорожья (+18-20), Запорожской областной психиатрической больнице, Запорожской областной ендокринологической больнице и гериатрическом пансионате (+18-20), а также в 1-й поликлинике Хортицкого района Запорожья (+18), поликлинике Куйбышевской центральной районной больницы (+15) и подростковом кабенете Мелитопольской центральной районной больницы (+8 градусов)», - констатировали в Запорожской областной СЭС.