За оформление документов аптеки чиновник требовал 800$ взятки

Работники УБОП ГУ МВД Украины в городе Киеве разоблачили во взяточничестве главного специалиста одного из отделов госучреждения, которое занимается контролем соблюдения лицензионных условий оптовой и розничной торговли лекарственными средствами в столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, чиновник подозревается в вымогательстве и получении взятки в размере 800 долларов США.

Должностное лицо требовало деньги от представителя общества с ограниченной ответственностью за содействие в согласовании паспорта аптеки и за помощь в получении лицензии на право розничной торговли врачебным средствами.

На данное время относительно чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту угрожает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.