В Черновцах сгорел пятиквартирный дом

Ночью в Черновцах по ул. Нечуя-Левицкого сгорел пятиквартирный жилой дом, жертв нет.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью УМЧС в Черновицкой области, поскольку стены старого дома были саманными с обеих сторон, обиты деревом и утеплены камышом, огонь быстро охватил кровлю и перекрытия дома. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделов огонь охватил площадь 250 кв. м.

Спасатели спасли трех человек, двое из них – женщину 1926 года рождения с признаками отравления дымом и мужчину 1949 года рождения с ожогами дыхательных путей, признаками отравления дымом, ожогами лица, кистей рук и левой ступни, - доставлены в реанимационное отделению больницы скорой медицинской помощи.

В целом к ликвидации пожара были привлечены 7 пожарных машин. В настоящее время работниками МЧС пожар локализован, проводятся мероприятия по разборке сгоревших конструкций здания.

Причину пожара устанавливают специалисты управления Гостехногенбезопасности в Черновицкой области.