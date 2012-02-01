В винницких школах из-за морозов объявлены каникулы

В Виннице с сегодняшнего, 1 февраля, приостановлены занятия в 9 школах, а 2 февраля приостанавливаются занятия во всех школах города.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по делам СМИ и связям с общественностью Винницкого городского совета.

«В среду, 1 февраля, в связи со значительным снижением температуры внешнего воздуха временно приостановлены занятия в девяти винницких школах. А уже с 2 по 5 февраля все школьники областного центра из-за сильных морозов пойдут на вынужденные зимние каникулы», - говорится в сообщении.

Если в понедельник, 6 февраля, температура воздуха повысится, работа школ возобновится. «Со следующего понедельника, если морозы пойдут на спад, занятия в школах будут возобновлены», - говорится в сообщении.

В то же время, по информации Департамента образования Винницкого городского совета, работа дошкольных учебных заведений продолжается в нормальном режиме. Они будут работать при любой погоде. В садиках приняты все необходимые меры, чтобы не допустить распространения инфекций и заболевания среди детей, заверили в департаменте.

Как сообщал УНИАН, с понедельника, 30 января, по решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций временно приостановлены занятия в начальных классах всех винницких школ.