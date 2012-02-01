В Запорожской области из-за морозов закрыты все школы и 37 дошкольных заведений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации, на основании приказа Управления образования и науки ЗОГА о приостановке занятий в общеобразовательных учебных заведениях соответствующие решения утвердили все органы местной власти Запорожского региона.

«В целом по области с сегодняшнего дня не работают 613 школ, в которых проходят процесс обучения 154 тыс. 600 учащихся. Также приостановлена работа 37 дошкольных учреждений (13 – в Мелитопольском, 10 – в Приазовском, 8 - в Акимовском, 2 – в Бердянском, 2 - в Михайловском и по одному - в Вольнянском и Запорожском районах)», - сообщили в ЗОГА.

По данным начальника Управления образования и науки Запорожской облгосадминистрации Александра ВЕРОЗУБОВА, с сегодняшнего дня из-за неблагоприятных погодных условий также приостановлен учебный процесс в Запорожском национальном университете и в Запорожском национальном техническом университете, а так же в Хортицком учебно-реабилитационном и Каменко-Днепровской школе-интернате.

«Возобновить учебный процесс планируется с 6 февраля», - сообщил А.ВЕРОЗУБОВ

Справка УНИАН. Сегодня, 1 февраля, и в ближайшие несколько дней (до 4 февраля включительно) на территории Запорожской области прогнозируется ухудшение погодных условий, в частности понижение температуры до 18-25 градусов мороза.