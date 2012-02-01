На Хмельнитчине 80% школ приостановили учебный процесс

В Хмельницкой области 80% школ приостановили учебный процесс в связи с существенным снижением температуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Хмельницкой областной госадминистрации Василий ЯДУХА вчера в эфире ТРК “Поділля-Центр”.

“В Хмельницкой области температура воздуха опустилась ниже минус 20 градусов», - отметил губернатор, добавив, что ученики ушли на вынужденные каникулы.

Как сообщал УНИАН, с 30 января в Хмельницком приостановлен учебный процесс в начальных классах.

В Хмельницкой области насчитывается 926 общеобразовательных учебных заведений, где учатся 137,7 тыс. школьников.

