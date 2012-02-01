На Хмельнитчине 80% школ приостановили учебный процесс
10:26, 01 февраля 2012Новости регионов
1
Из-за морозов
В Хмельницкой области 80% школ приостановили учебный процесс в связи с существенным снижением температуры.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава Хмельницкой областной госадминистрации Василий ЯДУХА вчера в эфире ТРК “Поділля-Центр”.
“В Хмельницкой области температура воздуха опустилась ниже минус 20 градусов», - отметил губернатор, добавив, что ученики ушли на вынужденные каникулы.
Как сообщал УНИАН, с 30 января в Хмельницком приостановлен учебный процесс в начальных классах.
В Хмельницкой области насчитывается 926 общеобразовательных учебных заведений, где учатся 137,7 тыс. школьников.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter