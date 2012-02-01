В Крыму вытащили из снежных заносов 9 «легковушек»

Сотрудники МЧС вытащили маршрутное такси и девять легковых автомобилей из снежных заносов вчера во второй половине дня в центральной части Крыма.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил помощник начальника крымского управления МЧС Владимир ИВАНОВ.

Транспорт замело близ села Тимашовка Красногвардейского района.

В "маршрутке" и "легковушках" находились около двух с половиной десятков человек.

Крым уже вторую неделю живет в условиях штормового предупреждения.