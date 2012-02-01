В Крыму вытащили из снежных заносов 9 «легковушек»
09:25, 01 февраля 2012Новости регионов
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...и маршрутку
Сотрудники МЧС вытащили маршрутное такси и девять легковых автомобилей из снежных заносов вчера во второй половине дня в центральной части Крыма.
Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил помощник начальника крымского управления МЧС Владимир ИВАНОВ.
Транспорт замело близ села Тимашовка Красногвардейского района.
В "маршрутке" и "легковушках" находились около двух с половиной десятков человек.
Крым уже вторую неделю живет в условиях штормового предупреждения.
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