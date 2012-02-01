В метель лоб в лоб столкнулись две фуры - погиб человек
Один водитель ранен
Две фуры столкнулись сегодня лоб в лоб на севере Крыма из-за плохой видимости на дороге, заметаемой снегом, один шофер погиб, второй - получил травмы.
Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил помощник начальника крымского управления МЧС Владимир ИВАНОВ.
«В районе села Предмостное Джанкойского района произошло практически лобовое столкновение двух большегрузных автомобилей: "Даф" и "Рено". Видимость на дороге была крайне ограниченная, погодные условия - отвратительные», - сказал В.ИВАНОВ.
В аварии погиб 51-летний водитель грузовика марки «Даф» - гражданин Грузии.
40-летний житель Крыма, управлявший «Рено», госпитализирован.
Обе машины сильно повреждены.
Крым уже вторую неделю живет в условиях штормового предупреждения.