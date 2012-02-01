В метель лоб в лоб столкнулись две фуры - погиб человек

Две фуры столкнулись сегодня лоб в лоб на севере Крыма из-за плохой видимости на дороге, заметаемой снегом, один шофер погиб, второй - получил травмы.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил помощник начальника крымского управления МЧС Владимир ИВАНОВ.

«В районе села Предмостное Джанкойского района произошло практически лобовое столкновение двух большегрузных автомобилей: "Даф" и "Рено". Видимость на дороге была крайне ограниченная, погодные условия - отвратительные», - сказал В.ИВАНОВ.

В аварии погиб 51-летний водитель грузовика марки «Даф» - гражданин Грузии.

40-летний житель Крыма, управлявший «Рено», госпитализирован.

Обе машины сильно повреждены.

Крым уже вторую неделю живет в условиях штормового предупреждения.