Янукович открыл Кировоградский областной перинатальный центр

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял участие в открытии Кировоградского областного перинатального центра - первого учреждения, открытого в рамках реализации инициированного главой государства Национального проекта «Новая жизнь - новое качество охраны материнства и детства».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, приветствуя присутствующих с этим событием, Президент назвал его одним из важных шагов в контексте национальной медицинской реформы.

«Это очень важное событие не только для Кировоградской области, но и для всей Украины», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Охрана матери и ребенка является одним из определяющих приоритетов реформирования медицины, подчеркнул глава государства. Он выразил убеждение, что реализация реформ в сфере здравоохранения Украины продолжится.

«Если государство возьмет под свою опеку человека с самого рождения - у нас будет будущее», - отметил Президент.

В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил благотворителей, которые приобщились к реализации проекта в Кировограде.

«Сегодня по всей Украине, где открываются перинатальные центры, наряду с государственными служащими, работниками местной власти, будут меценаты. Это пример государственно-частного партнерства, которое мы применяем при выполнении этой программы», - подчеркнул Президент.

Он высоко оценил новый Кировоградский областной перинатальный центр и поблагодарил местную власть за усилия, приложенные для его создания.

«Наибольшая инициатива по Украине (относительно создания перинатального центра) была у Кировоградской области, и наиболее эффективно в этом направлении работала власть именно этого региона», - сказал Президент.

Глава государства пожелал коллективу Центра успехов в их деле - ведь речь идет о том, «чтобы делать людей счастливыми».

В.ЯНУКОВИЧ передал Центру и другим медицинским учреждениям Кировоградской области сертификаты на оборудование, в частности для районных больниц – документы на 20 рентгеновских диагностических комплексов с цифровой обработкой изображения, а также ключи от автомобилей скорой помощи.

Руководитель Кировоградского областного перинатального центра Татьяна МИТЕВА сообщила, что новое учреждение ежегодно может принимать 2,5 тысяч рожениц, в частности, женщин с самыми сложными патологиями. По ее словам, родильные палаты Центра оснащены лучшим современным оборудованием, аналогов которому нет в Украине. Т.МИТЕВА добавила, что на технической базе учреждения будут учиться работать с новым оборудованием медики со всех регионов Украины.

После церемонии открытия В.ЯНУКОВИЧ осмотрел здание Центра, в частности родильные и операционные палаты, отделение реанимации.

*** Общая стоимость проекта по строительству Кировоградского областного перинатального центра составила 35,4 млн. грн., в том числе на сумму 22,6 млн. грн. было закуплено медицинское оборудование. Благотворительные фонды передали центру технику для отделения интенсивной терапии новорожденных стоимостью 4,3 млн. грн.

Создание областного перинатального Центра дает возможность сконцентрировать в одном специализированном учреждении высококвалифицированный медицинский персонал и современную аппаратуру. Это позволит оказывать более эффективную помощь жительницам Кировоградской области, улучшить обследование и лечение беременных с осложнениями. Открытие современного перинатального учреждения будет работать на остановку тенденций смертности младенцев, имеющих врожденные пороки (в Кировоградской области в 2010 году этот показатель составил 28,7%, в 2011 году - 32,2%).