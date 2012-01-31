Во Львове из-за сильных морозов "замерзает" транспорт

Во Львове из-за низкой температуры воздуха замерзают и обрываются контактные сети электротранспорта.

Как сообщили УНИАН в управлении транспорта и связи Львовского городского совета, в связи с этим сегодня останавливались троллейбусы №№2, 5, 11, 24, которые курсируют по городу.

«Все неисправности оперативно ликвидируют работники соответствующих служб ЛКП «Львовэлектротранс», - отметил заместитель начальника управления транспорта и связи Львовского горсовета Андрей БИЛОУС.

По его словам, также из-за сильных морозов в автобусах замерзает пневматическая система закрытия-открытия дверей.

«Автобусы по очереди съезжают с маршрутов в боксы, где их отогревают. В связи с этим на маршрутах города курсируют, ориентировочно, на 30 автобусов меньше. Такая ситуация была вчера, и сегодня также”, - сообщил А.БИЛОУС.