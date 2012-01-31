На Тернопольщине замерзла 72-летняя женщина

В Тернопольской области от переохлаждения погибла 72-летняя женщина.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС Украины, несчастный случай произошел вчера в селе Старомищина Подволочиского района.

Жительница села Щаснивка Волочиского района Хмельницкой области ночевала с 62-летним мужчиной в жилом доме без средств обогрева. Как следствие, мужчина с обморожением ступней обеих ног ІІІ степени попал в Подволочискую районную больницу, а женщина от переохлаждения умерла.

Кроме того, вчера в Бучачскую районную больницу с диагнозом «обморожение пальцев левой ноги» был госпитализирован 32-летний житель села Стенка, а в Кременецкую районную больницу с диагнозом «обморожение ступней обеих ног» – 34-летний местный житель.

По данным центра пропаганды, в целом с начала года в Тернопольской области от переохлаждения пострадали 8 человек, еще двое - погибли.