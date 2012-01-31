На Хмельниччине функционирует 307 пунктов обогрева

В Хмельницкой области действует 307 пунктов обогрева, открытых с целью предупреждения случаев переохлаждения и предоставления помощи в первую очередь малозащищенным слоям населения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в оперативно-координационном центре территориального Управления МЧС в области, пункты обогрева работают в развернутых палатках и отдельных объектах общественного назначения (кафе, торговые заведения, учебно-воспитательные комплексы, поселковые советы и т. п.).

На протяжении 26-30 января услугами пунктов обогрева воспользовалось 888 лиц.

Кроме того, в области работает телефон «горячей линии»: (0382) 76-47-00 и 76-51-19, по которому жители края могут получить информацию относительно предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Вместе с тем, по данным УМЧС, за минувшие сутки с диагнозом обморожение в Хмельницкой области госпитализированы трое людей.

Как сообщал УНИАН, всего в Украине работает 1,5 тыс. пунктов обогрева.