В Луганске из-за морозов приостановлены занятия в школах

Во всех 62-х школах Луганска из-за морозов вынужденные каникулы продлили до 5 февраля.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского городского совета, в соответствии с приказом по управлению и в связи с низкой температурой воздуха, продлен период приостановки учебных занятий для учеников 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений города до 5 февраля 2012 года.

Как сообщал УНИАН ранее, в Луганске занятия в школах были приостановлены с 26 по 31 января.